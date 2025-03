Palladino verso l'Atalanta: "Abbiamo fissato degli obiettivi. Gud? È arrivata la scintilla"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Fiorentina-Atalanta, il tecnico viola Raffaele Palladino ha spiegato che insieme alla squadra si è confrontato internamente, fissando precisi traguardi da raggiungere (pur non svelandoli). In seguito si è soffermato su Moise Kean e Albert Gudmundsson: "Credo nel lavoro, nella crescita. La squadra sta facendo un grande lavoro e mi dà tanta fiducia. Sono felice che i ragazzi abbiano quest'ambizione e stima. Noi abbiamo avuto un colloquio nelle ultime ore, abbiamo fissato degli obiettivi, la squadra ha voluto fissarli, ma rimangono dentro lo spogliatoio. Il segreto ora è pensare partita dopo partita, con la consapevolezza che possiamo giocarcela con tutti".

Dalla Nazionale è tornato un Moise Kean in formato stellare dopo la doppietta alla Germania.

"I meriti vanno dati a lui, per il percorso che ha fatto. Il merito poi va anche alla società e ai compagni che lo amano. Lui però ci ha messo del suo. Ha ambizione e maturità. Adesso è un calciatore forte e pronto, è il presente e futuro della Nazionale e può crescere tanto, lavorando. Non deve mai perdere la sua forma fisica"

Lei quando parlava di Albert Gudmundsson diceva che al calciatore mancava una scintilla: è arrivata?

"Sì, è arrivata. Ho sempre detto che è dentro al cento percento al progetto. Sta facendo un ottimo finale di stagione. Credo nell'uomo e nel calciatore Albert e siamo felici di averlo con noi. Non c'è solo lui, davanti abbiamo anche Beltran che sta facendo una grande stagione ed è dentro a tutti gli schemi. E mi aspetto che faccia bene anche Zaniolo".