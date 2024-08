PALLADINO (S.ST), 2° rosso eccessivo. De Gea ci ha salvato

Fonte: dal nostro inviato alla Pancho Arena - Tommaso Loreto

Raffaele Palladino, dopo il passaggio del turno ai rigori sulla Puskas Akademia, dalla sala stampa della Pancho Arena commenta i 120 minuti della sua squadra. Queste le parole del tecnico della Fiorentina:

Tanto cuore ma anche difficoltà nel costruire azioni da gol.

"Con lo staff dicevamo che in questo momento facciamo fatica nel gioco da dietro. E lì è compito mio mettere a posto le cose, dobbiamo giocare molto meglio. Sbagliamo tante scelte, non giochiamo in sicurezza. A me piace giocare offensivo, comandare la partita, ma ora non riusciamo a farlo. Oggi però raccogliamo tanti spunti, ci dà cuore e sicurezza. Magari ci porterà la scintilla che manca".

Ci sono state decisioni arbitrali che l'hanno disturbata?

"Degli arbitri non parlo mai, non mi piace. Come sbaglino i giocatori possono sbagliare anche gli arbitri. Però ci sono stato episodi determinanti, e la seconda espulsione per me è eccessiva. Ma mi voglio concentrare sui nostri errori. Ci vuole tempo e pazienza, la squadra è applicata. Sono grandi uomini e me l'hanno dimostrato".

Conclude: "Vittoria ai rigori, sofferta, con sacrificio. Ho visto spirito di squadra e questo è quello che volevo vedere. Anche perché i ragazzi li ho ammazzati lavorando. Voglio anche ringraziare i tifosi, siamo andati a esultare con loro a fine partita per dargli un abbraccio. De Gea è stato fantastico, ci ha salvato il risultato in due occasioni e ha parato un rigore: è stato pazzesco, ce lo godiamo".