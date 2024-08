PALLADINO: "INSIEME OLTRE LE DIFFICOLTÀ. VOGLIO UNA SQUADRA FEROCE. ADLI PORTA DINAMISMO"

Direttamente dalla sala stampa della Pancho Arena in quel di Felcsút in Ungheria, ha parlato l'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino. Queste le parole del tecnico viola in vista della gara di domani contro l'Akademia Puskas: "Questa è la mia Fiorentina, siamo però in ricostruzione quindi ci vuole del tempo. Vedo che c'è partecipazione da parte del gruppo, sono tranquillo ma per un'identità di squadra ci vuole del tempo. E questo percorso passa anche dalla difficoltà, è lì che si cresce insieme".

Cosa porta Adli in più a questa squadra? "Adli è un giocatore forte, viene da una grande squadra. E' un grande palleggiatore, ci porta dinamismo e verticalizzazioni in mezzo al campo ed è abituato a giocare a due. E' un giocatore importante per noi e siamo contenti che sia qua".

Cosa rappresenta la partita per voi? "Noi siamo qui per vincere la partita e passare il turno. Per loro è una gara storica, ma lo è anche per noi. Domani voglio vedere una squadra feroce, ci vuole tanta personalità. Vogliamo passare il turno e ci teniamo a restare in Conference League".

Come si gestiscono le tante voci di mercato a livello di rosa? "I giocatori stanno tutti bene, nessuno pensa al mercato. Chi è qui è perché tiene alla maglia della Fiorentina. Poi è ovvio che il mercato è parte di questo periodo, chi non è con noi adesso è perché è coinvolto in alcune trattative. Noi non dobbiamo però pensare al calciomercato ma solo alla gara di domani".