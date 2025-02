Dagli inviati Palladino in sala stampa: "Mi assumo le responsabilità: non guardo la classifica"

Al termine della sconfitta casalinga contro il Como, ha preso la parola dalla sala stampa dello stadio Franchi il tecnico viola Raffaele Palladino. Ecco le sue parole: “Intanto faccio i complimenti al Como, perché ha fatto una buona gara con personalità. Credo che la partita, analizzando tutto, ci abbia visto partire bene ma dopo alcune chances ci siamo allungati, che era quello che voleva il Como: c’era troppa voglia di sbloccare la partita. Noi dovevamo essere più compatti. Nella ripresa ho chiesto alla squadra di guardare più avanti ma dovevamo fare meglio. Mi prendo le mie responsabilità, non ho trasmesso l’energia giusta alla squadra. Penso che sia una giornata storta, lavoreremo tanto in settimana”.

C’è il rammarico di non aver reperito sul mercato un vice-Kean?

“L’assenza di Moise è pesata ma se Zaniolo avesse fatto gol avremmo parlato di altro: Nicolò è un giocatore adattato ma penso che abbia fatto bene”.

La squadra va in difficoltà quando deve fare la partita?

“Eravamo fermi e statici ma eravamo partiti bene. Nella ripresa abbiamo avuto un possesso palla sterile ma il Como si è abbassato ed è passato a cinque in difesa”.

Come spiega Cataldi dal 1’, apparso in difficoltà?

“Ho dovuto adattare tanti giocatori, è stata quasi una scelta obbligata l’impiego di Danilo lì. Analizzeremo tutto in settimana”.

Che dice su Gudmundsson?

“Oggi è stato sfortunato, non è colpa sua l'infortunio. Gli mando un forte abbraccio. In settimana cercheremo di recuperarlo: ha avuto un problema alla parte basa della schiena”.

Come si fa a verticalizzare di più?

“Con il lavoro, durante la settimana. Stiamo cercando di trovare soluzioni a noi più congeniali. Nel mercato di gennaio sono arrivati giocatori nuovi, oggi c’era Fagioli con Zaniolo e Cataldi non giocava dal 1’ da più di un mese”.

È una sconfitta che rischia di pesare nella corsa all’Europa?

“No, non sono preoccupato ma equilibrato. Cerco di lavorare con i ragazzi, prendendo le cose positive e negative e analizzandole. Dobbiamo migliorare, queste sono giornate che possono accadere. La classifica non la guardo”.