Dagli inviati Pagliuca (Juve Stabia): "Fortini super. L'opportunità Fiorentina lo ha rallentato"

Il tecnico della Juve Stabia Guido Pagliuca, nativo di Cecina, ha parlato a margine del premio per la "Panchina d'oro" vinta per quanto riguarda la Serie C la scorsa stagione: "Un bel riconoscimento, dato da colleghi da cui ho rubato idee. Castellammare è stato importante per il nostro percorso, ma soprattutto ho un gruppo di ragazzi splendido e lo dedico a loro e alla mia famiglia".

Il prossimo anno la Panchina d'argento per la Serie B?

"Noi pensiamo a piccoli passi, consapevoli che stiamo facendo qualcosa di bello per le ambizioni dei giocatori e della società. Ma abbiamo partite molto difficili, prima per la salvezza poi per puntare ai playoff".

Quanto è stupito dell'impatto di Fortini?

"Si parla di un giocatore di grande prospettiva. Fa del lavoro quotidiano un aspetto importante per la propria crescita. Ha grandi qualità ma deve restare umile, basandosi sulla propria moralità in un mondo molto difficile per queste nuove generazioni. Noi abbiamo avuto il coraggio di inserirlo in una partita difficile nonostante fosse un 2006, contro la Sampdoria. Ma abbiamo anche altri giovani che stanno facendo bene".

A gennaio poteva tornare a Firenze?

"Secondo me questo gli ha rallenato un po' il rientro dall'infortunio, perché per chiunque sentir parlare di Fiorentina se sei un 2006 crea un po' di emozione. Questo lo ha un po' rallentato ma è un giocatore molto intelligente e si sta riprendendo".

La lezione di Ancelotti?

"Mi ha colpito tutto, per la qualità umana e per la preparazione. Penso che sia un'icona del calcio e un esempio, un mito".

Chi avrebbe votato per la panchina d'oro?

"Tutti allenatori bravi, io sono stato con Marco Baroni e lo reputo una persona di una qualità assoluta. Gli auguro il meglio".