NICOLA (S. STAMPA), Meglio la ripresa, ma viola forti

Così Davide Nicola, tecnico della Salernitana, ha parlato in sala stampa dopo il ko contro la Fiorentina: "Nel primo tempo abbiamo incontrato una squadra con un tasso tecnico elevato, che in casa rende anche di più. Purtroppo noi non possiamo far giocare sempre gli stessi giocatori per 90’ altrimenti non si riesce ad essere competitivi. Dispiace per il gol: fosse passato un po’ di tempo in più, forse, ce la potevamo fare. Sono contento della prestazione dei difensori, tutto sommato abbiamo fatto una partita più che dignitosa. Abbiamo incontrato un avversario davvero forte e non avevamo neanche la possibilità di schierare tutti gli effettivi. Ora abbiamo bisogno di dare il massimo e di continuare così. Il secondo tempo è andato comunque bene”.

Come avevate impostato la partita?

“L’avevamo impostata per trovare velocità, avremmo dovuto forzare un po’ di più le giocate. Abbiamo lavorato non benissimo sui tempi di uscita, però bisogna anche considerare che l’attacco dello spazio non era quello che ci aspettavamo. Però questo noi lo accettiamo, l’avversario era forte e quindi nel primo tempo non siamo riusciti a fare la partita del secondo tempo”.

La squadra non può fare a meno di Dia.

“Non poteva iniziare dall’inizio e nonostante questo ha segnato come sempre. È davvero imprescindibile. In generale nel secondo tempo mi sono divertito, abbiamo cercato di esprimere il nostro gioco”.