NARDELLA, Franchi bene pubblico, servono soldi pubblici

Mi batterò con le unghie e con i denti affinché il Franchi non faccia la fine del Flaminio. Non è scritto da nessuna parte che non si debbano utilizzare fondi pubblici per gli impianti sportivi pubblici inclusi gli stadi- così Dario Nardella, sindaco di Firenze che ha parlato oggi nella Sala di Lorenzo a Palazzo Vecchio per fare il punto sulla questione stadio Franchi. Nardella ha poi aggiunto:

"Vale la pena dire che lo stadio Franchi è un caso unico in Italia ed Europa, che non può essere paragonato ad altre situazioni se non al Flaminio di Roma, adesso vergognosamente abbandonato. Come sapete lo Stadio Franchi è un patrimonio unico dei fiorentini. Penso sia giusto chiedere finanziamenti pubblici per un bene pubblico. Aggiungo che, una volta messi i vincoli nazionali dall'allora governo Draghi, è stato evidente a tutti che un qualunque intervento privato sarebbe stato impossibile. L'alternativa quale era? Lasciarlo abbandonato a se stesso? Come lo stadio Flaminio di Roma, che porta la stessa firma dell'architetto del Franchi".