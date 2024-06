MUSSI A FV, Se fossi Zaniolo tornerei a Firenze. Kean...

Fonte: dal nostro inviato a Forte dei Marmi Lorenzo Marucci

L'ex difensore, tra le altre, di Milan e Torino, Roberto Mussi ha parlato ai media presenti alle Olimpiadi del Cuore a Forte dei Marmi: "La Fiorentina, nonostante la finale persa, ha fatto una buona stagione. Italiano a Firenze ha fatto cose straordinarie. E' chiaro che perdere una finale non fa mai piacere, ma bisogna anche saper perdere".

Si riparte da Palladino, è pronto per il salto?

"Non sarà facile per lui ripetere quello fatto da Italiano. Palladino a Monza ha dimostrato di essere un ottimo tecnico, giocandosela sempre con squadre anche più forti. Mi sembra un allenatore che sa quello che vuole e penso possa far bene anche alla Fiorentina"

Dalla Juventus arriva Kean, può essere la risposta che la Fiorentina cerca?

"Kean ha sempre mostrato grande potenziale, pur mancando di continuità. In un ambiente come quello di Firenze, se riesce ad entrare nel cuore dei tifosi, potrebbe far bene. Se lo vedo come centravanti? Ha qualità anche per fare la punta, nonostante abbia giocato molto da esterno in carriera"

Tra Atalanta e Fiorentina quale squadra sceglierebbe se fosse Zaniolo?

"La Fiorentina è una società importante e ambita. Se Zaniolo tornasse a Firenze dovrebbe essere solo che contento"

Le piace il Milan che sta nascendo con Fonseca?

"Non so se è la scelta giusta, ma l'avranno valutata molto bene. Penso abbiano considerato il parco giocatori e ciò che chiede l'allenatore, hanno abbinato il tecnico con la squadra. Se prendono qualche giocatore può far bene, ma non credo possa competere con l'Inter e le grandi squadre. Insomma, i rossoneri sono lì comunque, se la giocano. Almeno tra le prime quattro che andranno in Champions devono entrare, sennò rovinerebbero tutto".

Le ambizioni del Milan si misureranno con il nuovo attaccante?

"È un'incognita quella... La squadra non è male, è una buona squadra, se fatta giocare nel modo giusto può fare veramente bene, ma quando si cambia si può pure fallire".

Quali sensazioni ha sul Parma?

"Intanto sono contentissimo che sia tornato tra i grandi del calcio italiano, speriamo possa ripercorrere quello che è stato fatto negli anni '90 quando c'ero io, quello era un Parma straordinario. I tifosi si meritano una squadra in A, ma soprattutto gloriosa come ai vecchi tempi".

Pecchia come allenatore le piace?

"Sì, ha dimostrato in Serie B di giocare bene, anche se alla fine ha faticato un po' troppo. Nell'arco dell'anno ha dimostrato di saper gestire la squadra nel modo giusto, facendola giocar bene".