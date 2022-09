MOROZS, Risultato perfetto. Che belli gli applausi

L'allenatore dell'RFS Riga Viktors Morozzs ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio con la Fiorentina: "Sono molto orgoglioso di questo risultato. Ci siamo preparati molto bene per questa partita, abbiamo lavorato duramente. Rispettiamo la storia della Fiorentina e per noi questo risultato è perfetto. Grazie ai giocatori per aver messo in campo quello che avevamo preparato, abbiamo retto alla pressione. Non siamo venuti qui per chiuderci e basta ma per lottare".

Che emozione uscire tra gli applausi?

"L'ho visto come un segno di rispetto, il calcio italiano è fantastico per noi. E fantastico è stato anche il risultato".

Conosceva la Fiorentina? E quando ha capito che poteva fare risultato al Franchi?

"Non era facile prepararsi per questa partita perché c'era poco tempo, poi la Fiorentina ha cambiato un po' lo schema e anche noi l'abbiamo fatto nel finale. Dopo il gol fatto ho pensato che potevamo pareggiare ma poteva cambiare tutto in ogni minuto".

Quale l'emozione più grande?

"Dopo il gol, perché Ilic se lo meritava: i difensori non riuscivano a tenere a bada e anche i centrocampisti lo hanno dovuto marcare".