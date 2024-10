MENCUCCI, Viola in grande spolvero. A noi servono punti

Fonte: dal nostro inviato Andrea Giannattasio

L'amministratore delegato del Lecce ed ex viola Sandro Mencucci ha parlato ai media presenti tra cui FirenzeViola.it direttamente dallo stadio Via del Mare dove tra poco si disputerà Lecce-Fiorentina: "Questa Viola è in grande spolvero, dopo la vittoria col Milan. Sarà una grande partita, la Viola sta bene, noi invece abbiamo bisogno di punti. Sicuramente i due punti persi in casa con il Parma sono gravi perché se oggi avevamo 7 punti era giusto. Ne abbiamo persi un po' anche a Torino. Perdere qualche punto può essere grave per una squadra come noi che si deve salvare, però siamo solo all'inizio della stagione e speriamo bene. Abbiamo una buona squadra, meglio dello scorso anno".

La Fiorentina le piace? "Sì, molto. Mi piace anche l'allenatore, anche come è stata assemblata la rosa. Davanti sono forti, hanno Gudmundsson e Kean e sono più forti della stagione passata. Vedo poi un clima diverso, secondo me la Fiorentina può terminare dal quarto al sesto posto considerando anche che il Bologna ha qualche difficoltà e qualche squadra big non la vedo così grande. Secondo me la Fiorentina ce la può fare. L'anno scorso noi ci siamo salvati anche grazie ai punti fatti con la Fiorentina. A Firenze mi vogliono ancora bene, il popolo viola mi dimostra anche grande affetto. Sono andato sotto il curvino e mi hanno urlato "Dottore deve stare qua lei!".

Su Pongracic: "Ho ricordato il film "Salvate il soldato Ryan" quindi "salvate il soldato Pongracic". Da noi è stato uno dei migliori nella scorsa stagione. Ha avuto all'inizio qualche problema di adattamento per via del modulo. Poi lui ha fatto qualche errori, però va aspettato e aiutato. Tornerà il Pongracic che io conosco".

Chi sarà il gioiello futuro del Lecce? "Il gioiello è Pantaleo Corvino".