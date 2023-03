MASINI, Viola, potevi avere stadio nuovo: ora Empoli

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Anche il cantante fiorentino Marco Masini, presente presso il teatro “La compagnia” di Firenze in occasione della serata per i 40 anni del film “Io, Chiara e lo scuro” in omaggio a Francesco Nati, ha parlato a Firenzeviola.it del tema legato allo stadio Franchi e non solo: “Molti film di Francesco hanno fatto la storia del cinema: lui è qui con noi e ci guarda, dandoci linee guida. Ha vissuto un periodo molto bello ma difficile. Il trasloco della Fiorentina? Amo poco parlare di politica e di infrastrutture: sono certo che questo cambiamento costerà un sacco di soldi ai viola. Avevamo la possibilità di realizzare uno stadio nuovo ma così non è stato deciso: speriamo di andare a giocare a Empoli, dove ho passato anche parte della mia infanzia. Sarebbe una trasferta con il minor sacrificio. Due anni sono lunghi e il pubblico viola è fondamentale. Non si deve andare in uno stadietto di 5mila persone”.