MARTINEZ QUARTA, Dobbiamo lavorare: gli obiettivi...

Fonte: dal nostro inviato a Bergamo - Andrea Giannattasio

In campo nella sconfitta patita oggi contro l’Atalanta, dal Gewiss Stadium ha preso la parola il difensore della Fiorentina Lucas Martinez Quarta. Queste le sue parole: “Siamo dispiaciuti per i gol presi… stavamo giocando bene una partita contro una grande squadra e ci eravamo trovati due volte in vantaggio. Restano comunque le cose buone che avevamo fatto vedere, siamo sulla strada giusta, i risultati arriveranno”.

La preoccupa la mancanza di una vittoria?

“A tutti piace vincere… dobbiamo dare presto una gioia ai tifosi. Dobbiamo restare tranquilli, analizzare gli errori e sono convinto che presto cresceremo”.

Come sta andando lo studio del nuovo assetto difensivo?

“Anche lo scorso anno andavamo sui riferimenti ma prendevamo gli stessi gol di ora. Dobbiamo lavorare per cercare di capire cosa ci chiede il mister… ci vorrà del tempo e tanta pazienza, perché siamo i primi a voler vincere e migliorare. Siamo in un processo di ricostruzione”.

La squadra si è data un obiettivo?

"Ormai è da due anni che facciamo le finali... noi siamo un gruppo cresciuto sotto questo punto di vista. Dobbiamo conoscerci meglio per poterci poi dare un obiettivo: vinciamo ogni partita, è quello che ci diciamo ogni giorno".