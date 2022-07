LULIC, Italiano esempio per me. Mandragora...

L’ex centrocampista Senad Lulic, presente a Coverciano per il patentino da allenatore, ha parlato ai media presenti, tra cui FirenzeViola.it: “Gli faccio i complimenti per la grande stagione, due anni fa la Fiorentina lottava per rimanere in Serie A e li ha riportati in Europa. Sta facendo grandi cose, già allo Spezia si vedeva che era un allenatore capace di far giocare bene le sue squadre. Ora arriva il bello e diverso, deve confermarsi ed è sempre difficile. Per la prima volta affronterà l’Europa da allenatore, dovrà essere bravo a gestire le partite che diventeranno tante. Però è uno degli esempi da prendere per noi che siamo qua ad imparare”.

Che ne pensa di Mandragora?

“Che è forte. Ha esperienza, tanti anni in Serie A. Se lo prendono è perché hanno studiato un piano col tecnico, non a caso”.

Ci racconta qualcosa di Dzeko?

“Si parla tanto di Edin in uscita negli ultimi giorni, perché è arrivato Lukaku. Non so cosa farà, sono curioso”.

Cosa porterebbe Jovic alla Fiorentina?

“Sicuramente qualità, è forte e viene dal Real Madrid e arriva in un campionato cambiato, in cui tante squadre potrebbero lottare per lo Scudetto”.