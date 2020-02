LIVERANI, Saponara è fondamentale per noi

Fabio Liverani è stato premiato questa mattina a Coverciano come miglior allenatore dell'ultimo campionato di Serie B. Il tecnico del Lecce, che la scorsa stagione ha riportato i giallorossi in Serie A, ha voluto condividere il prestigioso premio con chi gli è stato vicino in questi mesi: "Per me oggi è un orgoglio. Ho iniziato questa professione, questa passione da poco tempo. E' un punto di partenza, in futuro non voglio deludere chi mi ha votato. Grazie al Lecce, al mio staff, ai giocatori. L'unione fa la forza, senza una società, un gruppo di giocatori, un grande ambiente, non ci si arriva. Abbiamo fatto una grande prestazione contro il Torino. Spero sia un punto di partenza. Saponara come Barak sono giocatori che per noi erano fondamentali per spessore tecnico. Riccardo viene da un momento non positivo per lui ma noi dobbiamo riuscire a metterlo nella condizione migliore. Le qualità tecniche non si discutono. Lui ha bisogno di sentirsi di nuovo importante e solo così riuscirà a tornare il Saponara che conosciamo tutti".