LEONARDI, Parlato con Greta Beccaglia: solidarietà

Vanessa Leonardi, giornalista di Sky Sport e premiata a Montecatini in occasione del Maestrelli, ha così parlato ai media presenti: "Venendo spesso da inviata ho sempre pensato che mi sarebbe piaciuto ricevere questo importante premio, quindi sono veramente contenta e onorata di riceverlo. Domani mi aspetto una partita di carattere della Fiorentina dopo una sconfitta inaspettata, ho visto che anche Italiano è rimasto sorpreso da quegli ultimi due minuti. Credo abbia preteso una reazione, conoscendolo...".

Caso Greta Beccaglia, cosa si sente di dire?

"Ho avuto modo di parlarci privatamente, lei è stata molto carina e le ho detto che sono dalla sua parte. L'episodio mi ha molto colpita, spesso sei a fare servizi in mezzo alla strada ma una cosa del genere non mi è mai capitata, brava lei a non reagire. Era incredula negli occhi, come fosse stata colpa sua ma non è così. Mi ha detto però che è ancora più convinta di fare la giornalista e questa è la cosa più bella. Credo sia una questione di educazione, e un episodio sporadico, a me non è mai successo anche stando in mezzo ai tifosi. Però non deve più accadere".

Vlahovic è capocannoniere.

"Che voglia questo ragazzo. Lo ricordo al Franchi, era impaurito dopo che era uscita la notizia che non avrebbe rinnovato. Invece i tifosi hanno capito e gli hanno detto: basta che giochi bene e siamo dalla tua parte. Anche Italiano ne parla sempre bene, umiltà e voglia di imparare sono le sue doti. Farà tanta strada".