LEGA, Riunione infuocata oggi. Tensione ADL-De Siervo

Fonte: Tommaso Loreto

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Riunione infuocata quella andata in scena oggi al Palazzo del Coni per l'Assemblea di Lega Serie A. La questione diritti televisivi e la scelta dell'Advisor hanno creato grandi momenti di tensione in particolare tra Aurelio De Laurentiis e l'ad della Lega Luigi De Siervo. Nello specifico il patron dei Campioni d'Italia si è scagliato contro De Siervo ribadendo lo stesso concetto anche ai cronisti, dopo aver lasciato l'Assemblea: "Stanno svendendo il calcio". Il dg viola Joe Barone dal canto suo non ha voluto commentare gli screzi ma si è concentrato sulla partita di stasera.