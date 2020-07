LEC-FIO, Al 45' viola sono padroni e avanti già 3-0

Finisce 3-0 per la Fiorentina il primo tempo del Via del Mare tra i viola e il Lecce, con la squadra di Iachini che ha anche fallito un calcio di rigore. Il vantaggio è arrivato al 6’ con una bella rete di Chiesa che dopo un errore di Rispoli si è visto recapitare il pallone da Cutrone e ha trafitto Gabriel. Poco dopo rigore su Ghezzal, dal dischetto va Pulgar che si fa respingere la sfera dal portiere brasiliano. Passano pochi minuti e da un calcio di punizione di Ghezzal, la palla finisce in rete (prima c’era stata una bella parata di Terracciano su Majer). Nel finale di gara arriva prima il tris di Cutrone in contropiede e poi la traversa di Farias dopo un pallone perso in modo scellerato in piena area da Caceres.