ITALIANO, Stadio e campo, spettacolo puro. Venuti...

Queste le parole di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, dalla sala stampa dello stadio Artemio Franchi nel post partita della gara di Coppa Italia contro la Juventus: "Anche se fosse finita 0-0, avremmo dovuto riproporre lo spirito di ogi anche a Torino. Ci prepareremo per mettere in difficoltà la Juve. Sappiamo che questa è una partita a cui Firenze tiene tanto. L'autogol di Venuti? Non ho parlato con lui, mi dispiace soprattutto per la sconfitta nei minuti di recupero: mi dispiace ancora una volta aver creato tantissimo, sugli esterni però dobbiamo mettere gol e concretezza, perché sennò continuiamo a tenere in bilico le partite e a essere puniti. Il clima del Franchi? E' stato uno spettacolo puro, abbiamo limitato la Juve non facendola tirare mai in porta: forse ci manca qualcosa per battere determinate squadre ma la prestazione è stata da grande squadra. Sono certo che prove così porteranno molte soddisfazioni. I giocatori sono sempre stati svegli. Se la partita è girata sul palo di Ikonè? Noi volevamo un gol perché sapevamo che la Juve poteva metterci in difficoltà. Abbiamo preparato la gara per far male alla Juve, abbiamo creato 4-5 presupposti per far gol ma la Juve è venuta qui per limitarci: avessimo segnato forse il loro atteggiamento sarebbe cambiato. Ikoné in queste due partite poteva fare 4-5 gol ma se non diventiamo concreti rischiamo di rovinare le partite. Il clima nello spogliatoio? Tutta Firenze deve sperare che questa squadra rimanga tale per il resto delle gare di campionato e per il ritorno in Coppa, penso che a Firenze ci potremo togliere tante soddisfazioni. Sarà difficile perdere tante partite giocando così. Odriozola? Ha avuto un fastidio al ginocchio, mi sembra non abbia nulla di particolare. Perché Gonzalez out? Ha avuto 3 giorni la febbre e oggi non doveva venire nemmeno in panchina: lo abbiamo portato perché ci tiene, lo abbiamo imbottito di farmaci, ha fatto il miracolo di essere in campo".