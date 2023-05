ITALIANO (S.STAMPA), Meritavamo il pari: a Praga...

Fonte: dal nostro inviato a Roma - Andrea Giannattasio

FirenzeViola.it

Al termine della sconfitta subita all’Olimpico di Roma contro l’Inter nella finale di Coppa Italia, nella sala stampa dello stadio ha preso la parola il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano. Ecco le sue parole: “Avevamo di fronte una finalista di Champions e pensare di non concedere niente a questa squadra era impensabile. Sull'1-0 abbiamo provato a non permettere ai nerazzurri di giocare ma abbiamo commesso due errori evitabili, anche se segnati da un campione. Nella ripresa avremmo meritato ampiamente il pareggio: usciamo però a testa alta anche se è un peccato, per come i ragazzi hanno affrontato la partita meritavamo un altro risultato. Rimaniamo in fiducia per Praga".

Se la sua squadra esce rafforzata: "Sicuramente sì anche se speravo in un epilogo diverso. Di sicuro questa gara ci ha lasciato tanto in vista della prossima finale. Era la mia prima finale ma poi è andata male".

Sui tifosi: "Tutto fantastico, tranne non aver alzato la coppa. Siamo davvero rammaricati, ci dispiace. Questa sono prestazioni che ricorderemo a lungo. Adesso dobbiamo ricaricare le pile e poi dobbiamo andare a Praga pensando con convinzione di poter portare quell'altro successo a casa".

Su cosa lascia la gara di oggi: "E' tutta esperienza, adesso sappiamo cosa ci aspetta a livello mentale per la gara di Praga. Abbiamo raccolto tantissime note positive stasera, anche se ciò che contava era alzare la Coppa. Adesso dobbiamo aggiustare qualcosa, affronteremo il West Ham che è una grande squadra. Creeremo sicuramente tante palle gol ma non dobbiamo sbagliare dietro, sennò verremo castigati".

Sulle sue emozioni per il pubblico sugli spalti: "La Coppa Italia da qualche anno ha ripreso grande valore, vedere uno stadio così gremito fa un grande effetto. Per noi avere una curva come quella che si è vista è un grande supporto".

Sul momento di Nico Gonzalez: "Nico sta bene, arrivava in grande fiducia dopo la doppietta di Basilea: ha dimostrato di essere un grande giocatore. In questi 15 giorni avremo il Nico visto stasera, sarà al top per Praga".