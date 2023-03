ITALIANO (S. ST.), Siamo in crescita. Su Mandragora...

Al termine della gara contro la Cremonese, Vincenzo Italiano, ha parlato così in conferenza stampa: “Non è mai facile vince, e in questo momento, per noi non è nemmeno semplice preparare le gare in pochissimi allenamenti. Faccio i complimenti ai ragazzi, specialmente negli ultimi minuti in cui la Cremonese, con Bonaiuto, ci ha messo in difficoltà”.

Sul momento a livello fisico

“Stiamo bene a livello fisico, pressoché tutti hanno una condizione ottimale. Questo ci porta ad arrivare alle partite con altre motivazioni. Stiamo crescendo dentro le aree di rigore, sia a difendere che ad attaccare. Giovedì ci aspetta una gara veramente difficile”.

Riguardo la solidità difensiva e le differenze con l’inizio dell’anno

“Ci sono molte differenze, in particolar modo la crescita individuale di molti ragazzi: Mandragora, Dodo…. Stiamo segnando con continuità e stiamo rendendo protagonisti tutti. È grazie alla crescita dei ragazzi se stiamo attraversando questo bel periodo. Arrivare a marzo ed essere ancora in tutte le competizioni è un grande onore. Per quanto riguarda la difesa, sapete come lavoriamo, ma quando ogni difensore ci mette qualcosa in più si ottiene solidità".

Quanto è importante Mandragora?

“Sono contento, sta crescendo. È arrivato in un altro contesto rispetto a quello in cui era. Si è liberato la testa da qualche freno che poteva avere. Sta rendendo per quello che ci aspettavamo. La crescita collettiva, come ho detto prima, sta passando anche da giocatori come lui”.

In conclusione

“Tutte le volte che non meritavamo determinate sconfitte, siamo andati sempre ad analizzarle. Il continuo lavoro ci sta permettendo di lavorare e aggiustare ciò che qualche mese fa non andava bene”.