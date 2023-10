ITALIANO (S.ST.), Cresce Kayode. Vinto col palleggio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha commentato la vittoria contro il Napoli al Maradona in conferenza stampa: "Vittoria bellissima per come è arrivata in una partita preparata in un allenamento e mezzo con un grandissimo studio dell'avversario. Dovevamo non farli dominare come hanno fatto in Champions, sono molto contento. Il campionato è ancora lungo, ci prendiamo i tre punti e una vittoria bella da parte dei ragazzi. Quel gol del pareggio poteva ammazzare chiunque invece siamo stati bravi a restare tranquilli".

I cambi del Napoli vi hanno favorito? "Non volevamo subire il Napoli, quando non vuoi subire il palleggi e la qualità devi alzare il baricentro e rischiare qualcosa. L'abbiamo fatto molto bene, oggi abbiamo avuto la concretezza che in passato non ci premiava. Quando sei capace di chiudere le partite ottieni le vittorie. Non so neanche chi è entrato del Napoli, in campo mi concentro sui miei. Negli ultimi minuti abbiamo aggiunto un altro difensore, vincere fa aumentare l'autostima e crescere".

Vittoria con coraggio e personalità. "Sono queste le qualità che abbiamo mostrato oggi. Dovevamo farlo per non subire l'avversario. Abbiamo mostrato personalità e palleggio, questo ci ha fatto vincere. Se inizi a lavorare con questa mentalità e non fai come a San Siro ti togli belle soddisfazioni. Oggi volevamo non trascorrere i 15 come dopo San Siro, ora li passeremo più sereni".

Giudizio su Kayode. Ha sentito Commisso? "Non ho visto il presidente, sicuramente festeggeremo questa vittoria. Kayode cresce di partita in partita. Abbiamo parlato che affrontava uno dei giocatori più forti d'Europa, che se lo fai ragionare ti mette sotto pressione. Non era facile non subire Kvara, grande soddisfazione vederlo crescere, maturare e fare queste prestazioni".