ITALIANO, Che sprone alla squadra: sogna la CL

Seduta al Benatti di Moena ormai terminata e Fiorentina che, come di consueto, si è riunita in cerchio sul campo per fare alcuni esercizi di scarico con Vincenzo Italiano al centro a fare il bilancio dell'allenamento. Una sorta di "ramanzina" (ma con l'intento di spronare a dare di più) quella che il tecnico ha fatto alla sua squadra, dal momento che l'ex Spezia non sembra aver gradito alcune parti del lavoro svolto (anche dei portieri), in particolare per i ritmi tenuti durante la mattinata.

"Serve spingere di più" il senso chiaro delle sue parole, che hanno fatto riferimento anche alla volontà per la prossima stagione di provare a centrare obiettivi molto prestigiosi (è stato fatto chiaro riferimento alla Champions League e a Gian-Piero Gasperini, che con l'Atalanta - andando oltre i limiti tecnici della sua rosa - ha giocato più volte quella competizione): per farlo non servono 20 giocatori dal mercato, come chiedono tanti allenatori, ma l'intensità di un gruppo di valore, un altro concetto espresso.