ITALIA, Seduta a Coverciano: aggregati due baby viola

Fonte: dalla nostra inviata a Coverciano - Luciana Magistrato

In questi minuti si sta svolgendo l'allenamento della Nazionale a Coverciano. Come mostra la foto scattata da FirenzeViola.it, l'Italia si prepara a scendere in campo per la seduta. Non c'è ovviamente Moise Kean, ma alla Nazionale di Spalletti si sono aggregati un paio di ragazzi dell'U18 viola, tra cui il portierino Dolfi.

Una squadra con la pettorina gialla formata da Bellanova, Tonali, Retegui,Bastoni, Okoli, Ricci e i ragazzi del settore giovanile della Fiorentina. Un'altra squadra composta invece da Di Gregorio, Di Lorenzo, Calafiori, Dimarco, Frattesi, Buongiorno, Fagioli, Lucca, Raspadori. Solo palestra per Maldini, Pellegrini, Pisilli, Donnarumma, Vicario, Udogie , Gabbia e Cambiaso.