INZAGHI, Viola un gruppo di valore, saremo squadra

Fonte: dallo stadio Olimpico di Roma - Andrea Giannattasio

Alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, presso la sala stampa dello stadio Olimpico di Roma ha preso la parola il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi. Ecco le sue parole:

Se c'è una favorita nella finale di domani: "Quella di domani è una finale... ne ho giocato tante e so come ci si sente sia in un senso che nell'altro. Affrontiamo una squadra che è in grande salute, che ha perso solo 4 volte nelle ultime 24 gare. La Fiorentina è una squadra di assoluto valore, che si è meritata due finali importantissime come noi. Dovremo essere squadra con la S maiuscola".

Se si sente uno specialista delle finali: "Speriamo che questa fama possa continuare... visto che avremo altre due finali da fare. Mi fa piacere e spero che la tradizione possa continuare".

Su cosa gli ha detto Mattarella: "E' stato un incontro positivo ed emozionante, ha parlato ad entrambe le squadre a cuore aperto. Ha detto che dobbiamo essere sempre di buon esempio per tutti".

Se la Fiorentina può avere più fame: "No, non accadrà. Sappiamo bene cosa significhi per noi questa Coppa Italia e il percorso che abbiamo fatto. Vogliamo riportare a casa la coppa come lo scorso anno".

Se teme che qualcuno pensi già alla finale di Istanbul: "Assolutamente no, tutti sanno i sacrifici che abbiamo fatto per arrivare a questa finale. Dovremo essere bravi ad essere squadra e a vincere contro un avversario che vorrà la coppa quanto noi".