IND. FV, Quarta cambia numero: avrà la numero 28

Dopo la presentazione di poco fa di Dodò, la scelta del numero di maglia indossato dal nuovo colpo della Fiorentina ha subito fatto scattare qualche interrogativo su Lucas Martinez Quarta: il brasiliano è infatti sfilato in campo al Cesare Benatti di Moena per la prima volta in maglia viola e con il "due" sulle spalle, numero in passato indossato dal centrale argentino. Nessun indizio di mercato, visto che secondo quanto appreso da FirenzeViola.it l'argentino ha lasciato il proprio numero al nuovo compagno ed ha preso la "ventotto", indossata in precedenza anche da Vlahovic e Marcos Alonso.