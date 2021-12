IKONÉ, È lui il primo ad arrivare al CS. Gli altri...

Il primo ad arrivare al centro sportivo oggi pomeriggio per il rientro a lavoro dopo le vacanze è stato Jonathan Ikoné, ultimo acquisto (non ancora ufficializzato visto che il mercato non è ancora aperto) della società viola. Il giocatore francese è arrivato prima delle 17 e conoscerà oggi per la prima volta i nuovi compagni e il nuovo tecnico Italiano in attesa di conoscere il risultato dei tamponi per rilevare il Covid-19 prima di raggiungerlo al centro sportivo.