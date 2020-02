IACHINI, Lavoriamo su qualità. Spalletti un amico

Beppe Iachini ha parlato all'inaugurazione della "scuola calcio Elite Alberto Di Chiara". Queste le sue parole: "Alberto è un amico con cui ho condiviso tante emozioni ne battaglie in campo in maglia viola perciò sono venuto volentieri a questo evento perché ci lega una vecchia amicizia, siamo venuti con Antognoni e sono felice per i bambini che ci sono e che si avvicinano a questo sport. Sconfitta ccon l'Atalanta? Il calcio è fatto di momenti, veniamo da buone partite, con Inter e Juve abbiamo fatto belle partite ma siamo usciti sconfitti per episodi come sapete, con l'Atalanta ci siamo difesi perché in Europa è seconda per gol fatti, noi abbiamo concesso solo tre tiri in porta. Però abbiamo sbagliato troppo tecnicamente, nelle palle in uscita per fare così altre azioni alzando la squadra. Non ci siamo riusciti ma fa parte della crescita, si lamentano anche della Juve che in sette mesi non ha trovato la quadra, figuriamoci noi. Dobbiamo lavorare su palleggio, possesso e uscite e cercare un gol più qualitativo. Samp? La Sampdoria per me è stata una pagina importante, c'è grande affetto ma dovremo andare a fare una grande partita, ha vinto fuori casa, ci aspetta una tappa del nostro percorso da affrontare con organizzazione e attenzione, ma la fiducia è rimasta intatta. Sterilità offensiva di Curtrone? Abbiamo attaccanti molto giovani, i numeri sono quelli ma in passato non hanno giocato molto, hanno margini di miglioramento. Purtroppo la settimana passata Cutrone e Federico hanno avuto problemi alla caviglia, Vlahovic un affaticamento all'adduttore perciò abbiamo avuto qualche problemino. Ma sono andati vicini a segnare, Chiesa è tornato al gol, arriviamo alle conclusioni poi dobbiamo continuare a lavorare per riuscirci. Acciaccati per la Samp? I giocatori hanno fatto un periodo a tamburo, non hanno mai staccato e recuperato e questo l'abbiamo pagato in termini di energie. Ribery? Ci parlo sempre ma con questo infortunio ci sono tempi da rispettare ancche se lui vuole rientrare. Commisso? Ci dice di continuare aa lavorare, noi abbiamo fatto già dei miglioramenti ma dobbbiamo riconoscerci di più in fase di appoggi e passaggi, cercando una migliore distribuzione del gioco. Scudetto? Tutte e tre possono giocarselo. Spalletti al Franchi? E' stato un mio allenatore, spesso stiamo insieme a mangiare e siamo amici, nessun problema".