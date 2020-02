IACHINI, C'è ancora amarezza. Su Igor e Duncan...

L'allenatore della Fiorentina, Beppe Iachini, ha parlato così ai media presenti a margine della premiazione della Panchina d'Oro: "C'è dispiacere sicuramente e anche amarezza perché tanti tifosi ci hanno seguito a Torino, abbiamo preparato in appena tre giorni questa partita e ci tenevamo a fare una grande prestazione. I ragazzi stavano riuscendo nell'impresa e la Juventus nel primo tempo non aveva mai tirato in porta. Chi è andato più vicino al vantaggio e pericolosa è stata la Fiorentina. Ci sono stati questi due episodi che hanno cambiato il corso del match. Noi dal canto nostro dobbiamo pensare al campo e siamo già concentrati alla prossima partita. La squadra sta seguendo il lavoro nel migliore dei modi e nonostante le difficoltà stiamo reagendo molto bene. Io sono d'accordo con quello che dice il Presidente, Commisso ovviamente non si riferiva solo a questa gara ma ai tanti episodi precedenti. Dobbiamo girare pagina il prima possibile e pensare solo al campo. Non c'è il rischio di nessun contraccolpo, mancavano tanti ragazzi ma quelli che hanno giocato hanno dato il massimo. C'è amarezza quando non vedi ripagato il lavoro e lo sforzo che fai. La squadra sta crescendo e stiamo concedendo pochissimo agli avversari. Gasperini e l'Atalanta non sono più una sorpresa. Hanno qualità e organizzazione. Sarà una partita complicata e difficile. Per vincere devi essere perfetto e non sbagliare quasi nessuno. Duncan non so quando riuscirà a recuperare e vedremo nei prossimi giorni. Igor ha fatto un grandissimo esordio, è molto giovane ma ha buone qualità e ampi margini di crescita. Agudelo? Avremo modo di farlo inserire e crescere".