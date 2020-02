IACHINI, Bella Fiorentina, ma non abbiamo fatto niente

Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato in sala stampa della partita vinta 5-1 contro la Samp.

Ha ricevuto la risposte che voleva?

"Avevo chiesto ai ragazzi di continuare a fare il nostro lavoro. Siamo insieme da 40 giorni e non può essere tutto perfetto. Stiamo portando avanti il nostro processo di crescita, la squadra concede pochissimo. Ci stiamo allenando sulle linee di gioco per avere una mentalità di non fermarci mai. I ragazzi hanno fatto una grandissima partita, non era facile contro la Sampdoria, ma l'abbiamo giocata come l'avevamo preparata. E' un peccato sul 3-0 dove abbiamo trovato di nuovo la parità numerica. In dieci contro dieci però siamo stati bravi a fare il nostro gioco con discreta qualità di gioco. Sono felice per i nostri tifosi della Fiorentina e allo stesso tempo voglio ringraziare i tifosi della Sampdoria che sono nel mio cuore per quello che abbiamo vissuto insieme".

Fiorentina cinica?

"Una bella Fiorentina ma non cinica. Abbiamo preso palo, abbiamo sbagliato l'assist per il compagno ma non abbiamo fatto niente. Non abbassiamo la testa, stiamo creando un'identità, abbiamo trovato il gol delle punte. C'è solo bisogno di tempo, pazienza e tanto lavoro".

Che giudizio dà su Duncan?

"E' un ragazzo che conosco, sapevo cosa può darci. Ha l'abilità giusta, sa tirare in porta e imbucare. Gli abbiamo fatto iniziare la partita ma questa non va vista come una bocciatura né per Benassi né per Pulgar".

Lirola sembra un altro calciatore da quando c'è lei.

"Adesso gioca meno spalle alla porta avversaria. Gioca più sul dai e vai, senza palla e per attaccare la porta avversaria. Ci stiamo lavorando in settimana ma sapevo cosa poteva darmi. Per me niente di nuovo. Deve solo continuare a lavorare ma ha margini di crescita perchè con gli esterni dobbiamo arrivare a fare gol".

Cosa ha detto a Vlahovic dopo l'esultanza sul 2-0?

"Devo dire cosa gli ho detto? Meglio di no. Dopo però ha chiesto scusa ai tifosi della Sampdoria. Non era rivolto a loro. Io gli ho detto che era una testa di c...o s fosse stato così".

Quanti margini di miglioramento ha Vlahovic?

"Deve migliorare su alcuni aspetti. Ci stiamo lavorando come ho fatto con Icardi, Dybala quando li ho avuti. Ha margini importanti. Se continuerà a lavorare sul piano della disponibilità avrà grandi margini di miglioramento".