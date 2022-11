GUIDOLIN, Ero sicuro di allenare i viola. Italiano...

Dalla 49a edizione del Giglio d'Oro, evento che si è svolto a Calenzano stamani, ha parlato anche di Fiorentina e di ciò che sarebbe potuto essere Francesco Guidolin, uno dei premiati (come mostra la foto in calce): "La Fiorentina è in buone mani perché Italiano è un bravissimo allenatore. Bisogna dargli tempo e il tempo è fondamentale per ogni tecnico, basti guardare alle squadre che hanno tenuto a lungo un allenatore. Sono convinto che succederà alla Fiorentina perché la squadra è buona, l'allenatore anche e la società è forte".

Cosa sarebbe successo se il contatto con la Fiorentina fosse andato in porto?

"Io ero sicuro di venire a Firenze quella stagione. Poi non è passato il mio modo di vedere: la Fiorentina è uno dei posti più belli dove fare calcio per un sacco di motivi. Conservo comunque delle sfide contro la Fiorentina bei ricordi. Rimpianto? Io ho fatto le mie scelte così come la società, però mi sarebbe piaciuto. Già dovevo venire quando c'era Rui Costa ma non potevo sciogliere il mio contratto con il Vicenza. Vuol dire che c'era qualcosa in comune mai nato purtroppo. Nella vita però non si sa mai...".