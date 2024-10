GUIDI, Oggi ritmi inusuali per la Primavera. Milan Futuro...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel post partita di Fiorentina-Milan Primavera ha parlato anche l'allenatore dei rossoneri Federico Guidi. Queste le sue parole dopo la vittoria dei suoi raccolte da FirenzeViola.it: "C'era tanta qualità e intensità oggi. Abbiamo visti ritmi inusuali per il campionato Primavera. E' stata una bella gara, sono orgoglioso di loro per aver battuto la prima in classifica".

C'erano tanti ragazzi italiani in campo... "In Italia il talento non manca, l'ho vissuto anche in prima persona quando sono stato nelle Nazionali giovanili. Noi abbiamo semrpe avuto grandissimi talenti in Italia, sta solo a noi addetti ai lavori svilupparli e avere la voglia e la giusta fiducia di mandarli in campo".

Al Milan c'è la seconda squadra, come si sta trovando a gestire questa cosa? "Ovviamente ci sono delle criticità perché è una esperienza nuova. Però è uno step importante per accorciare quel gap che c'è tra la Primavera e la Prima squadra, è uno strumento essenziale. Basta vedere quello che succede in Europa. Mi sto trovando bene. Le criticità sono sempre meno rispetto ai beneifici che porterà il Milan Futuro".

La Primavera del Milan può competere per i play off? "Noi come età media siamo la squadra più giovane del campionato però questo non deve essere un alibi. Noi abbiamo l'obiettivo di crescere a livello di talento. Oggi sono scesi in campo due 2008. Queste sono le soddifazioni".