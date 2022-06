GRAZIANI, Torreira? Voglio controcomunicato

L’ex giocatore della Fiorentina, Ciccio Graziani, è intervenuto in occasione della 102esima edizione di Pitti uomo alla stampa presente, tra cui FirenzeViola.it: “Viola? Ci sono buone prospettive di crescita, adesso si riparte da un allenatore importante e 7-8 giocatori su cui fare riferimento. Se guardo il futuro della Fiorentina sono molto ottimista. Ora sarà nelle “otto sorelle” sicuramente. Torreira? Non è stato riscattato per il problema dei 15 milioni ma per cose che noi non sapremo mai. Il giocatore ha fatto un campionato straordinario, per il mister era un titolatissimo, la dirigenza ha grande stima per lui, per questo non capisco cosa sia successo. Qualcosa è andato storto e qualcuno è venuto meno. Adesso deve esserci un controcomunicato della Fiorentina, non mi fido di una dichiarazione sola. Pinamonti? Fai un investimento per un giovane che a me piace molto, ma l’usato sicuro è Belotti. Il gallo a Firenze sarebbe il massimo. Se posso dare un consiglio a Pradè e Barone io prenderei subito l’attaccante della Nazionale. Jovic? Se lo prendi fai un grande affare, è un giocatore vero. Il problema è l’ingaggio ed è un’operazione difficile”.