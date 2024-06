GRAZIANI, Retegui e Pinamonti non infiammano la piazza

Fonte: Dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Ciccio Graziani, ex viola, era presente a Pitti Uomo e la nostra inviata Luciana Magistrato lo ha intervistato ai nostri microfoni:

Che campionato sarà quello del prossimo anno visti i numerevoli cambi in panchina?

"L'Inter ha meritato la vittoria che ha fatto il vuoto come Napoli anno prima. Bella battaglia per i posti in Europa. Tanti snobbano la Conference, ma è una coppa importante perché crea interesse alle squadre che vanno in finale. Infine mi è piaciuta la lotta per la salvezza, quindi è stato un bel campionato. Peccato che in vetta l'Inter ha avuto un'autostrada davanti senza nessuno dietro, avrei voluto una lotta più agguerrita per lo scudetto. Sul discorso delle panchine dobbiamo aspettare, c'è il ritorno di Conte e Fonseca nel nostro campionato, lo stesso Thiago Motta sarà da valutare alla Juventus".

Su Palladino e la Fiorentina:

"Palladino mi piace è giovane, come De Rossi e Baroni. Ci sono allenatori giovani che mi piacciono. La Fiorentina dobbiamo capire bene quali possono essere i progetti, deve provare a migliorarsi e c'è bisogno di una capacità di spesa maggiori. Retegui e Pinamonti mi piacciono, ma non fanno infiammare la piazza. Per l'attaccante dovrebbe investire di più, se però il range della società è entro una certa cifra non si possono fare altri nomi. Se si esce da questa strategia, Firenze si entusiasma di nuovo. Se porti questi nomi devi essere convinto che arrivino i risultati, se Retegui e Pinamonti fanno 14/15 gol hai vinto la tua partita. Bisogna rivalutare il ruolo di Beltran e a me piace molto Jimenez del feyernoord. Icardi non può venire a Firenze".

Del Torino cosa pensa di Vanoli e Buongiorno?

"Se arriva un'offerta buona a Buongiorno, lo darei via. Il Torino come la Fiorentina non arriva a spendere 45/50 milioni per un attaccante. Vanoli a me piace, ma dipende tutto dai risultati"

Si aspettava due convocati in Nazionale del Torino?

"Bellanova e Ricci hanno fatto un campionato straordinario, Buongiorno anche. Non sono sorpreso dalle loro convocazioni.

Sulla Nazionale:

"Parto dal presupposto che Germania, Francia, Inghilterra e Spagna sono più forti. Ma con gli episodi può succedere di tutto".