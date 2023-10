GRAVINA, Franchi può aspirare ad entrare in Euro 2032

FirenzeViola.it

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato in sala stampa direttamente dal Viola Park. Queste le sue parole durante l'inaugurazione del centro sportivo.

Che messaggio rappresenta questa struttura per il calcio italiano?

“Un messaggio importante, che mette insieme alcuni elementi che eventualmente negli ultimi anni avevamo smarrito. Mi riferisco ad una capacità progettuale, ad una visione, ad un pizzico di lungimiranza, che si trasforma in capacità e volontà di realizzare qualcosa. È la dimostrazione che se si vuole si può realizzare un qualcosa di così importante. Chi conosce il mondo dello sport sa dell’importanza di un centro sportivo di questo livello e sa che è una merce rara, non solo in Italia”.

Prandelli disse che riuscire ad allenarsi in un centro sportivo potrebbe portare punti, visto l’inizio della stagione la Fiorentina potrebbe già aver assorbito questo ottimismo che porta la nuova struttura?

“La Fiorentina per quello che sta facendo da un po’ di tempo a questa parte non credo debba poggiare il proprio successo sul Viola Park. Terrei distinte capacità tecniche e strutture. I centri sportivi non so se consegnano punti ma so che generano l’impressione di una società forte che porta entusiasmo, ingrediente fondamentale per avere successi. L’esistenza di queste strutture consegna alla Fiorentina - ma più in generale al calcio - dignità per creare i presupposti che tutti possano creare qualcosa di simile o di migliore”.

Parlando di infrastrutture, con l’Europeo del 2032 all’orizzonte, Firenze può essere inserita tra le città ospitanti?

“Può aspirare perché abbiamo inserito il progetto di Firenze con il finanziamento previsto, che manca ancora qualcosina. Il Sindaco Nardella si è arrivato in questo senso. Entro il primo ottobre bisogna consegnare la lista di 5/6 realtà italiane e il progetto di Firenze è quello di immediata realizzazione. L’auspicio è che possa partire in tempi rapidi così da essere ultimato entro il primo ottobre 2026”.