GIANI, Il mondo dello sport deve aprirsi alle donne

Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, parla così direttamente da Coverciano, dove si è tenuta la cerimonia di consegna del Pegaso a Maria Sole Ferrieri Caputi, primo arbitro donna in Serie A: "Ho voluto questo riconoscimento a Maria Sole Ferrieri Caputi, una livornese, una toscana doc che ha saputo scalare un mondo difficile fino ad arbitrare in Serie A. Il mondo dello sport deve aprirsi alle donne, io sono stato per dieci anni Assessore allo Sport di Firenze e ho lavorato per il CONI, c'è troppa resistenza a proposito dell'inserimento delle donne, questo messaggio deve arrivare dalla Toscana. Per fare l'arbitro serve equilibrio, mente fredda ma anche forma fisica. Vedere occhi pieni di luce, un comportamento così equilibrato e serio è la spinta per ciò che vogliamo fare, parlare della donna sempre più protagonista nei ruoli di responsabilità della società".