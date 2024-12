GIANI, Ho parlato con Bove, è vigile e in buone mani

Fonte: dai nostri inviati Luciana Magistrato e Ludovico Mauro

All'uscita dell'ospedale di Careggi, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla situazione di Edoardo Bove, calciatore della Fiorentina ricoverato da ieri sera per un malore durante la sfida di campionato contro l'Inter. Ecco le parole di Giani ai media presenti: "L'ho visto e ci ho parlato. Edoardo è vigile e normale. Ha grande capacità di reazione a quello che è successo e devo dire che è un ragazzo d'oro, anche per come si pone in una situazione come questa.

Poi è nelle migliori mani. Voglio ringraziare medici e personale sanitario di Careggi e anche della Fiorentina. A Firenze abbiamo un tesoro, un'eccellenza, che è la sanità. Poi per il resto, da un punto di vista delle diagnosi, leggerete tutto attraverso il bollettino. Gli ho riportato il sentimento di Firenze, tifosi e non solo che lo hanno inondato di affetto".