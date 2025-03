Dagli inviati Gasperini rammaricato: "Gol preso rocambolesco: nel primo tempo meglio l'Atalanta"

vedi letture

Mastica amaro Gian Piero Gasperini, che nonostante la squalifica ha preso la parola in sala stampa dopo la sconfitta contro la Fiorentina. Ecco le parole del tecnico dell’Atalanta: “Oggi è stata una giornata “così”, ogni tanto capitano gare così, specie con il primo caldo e al rientro dalle Nazionali. Va accettato questo ko: il gol che abbiamo preso è stato davvero rocambolesco e peraltro nei primi 45’ avevamo fatto meglio noi”.

Il sogno scudetto è svanito? Le altre squadre dietro la preoccupano?

“Sì, è un sogno sparito già nella partita con l’Inter. Adesso abbiamo alle spalle squadre che sono in un buon momento ma ci sono ancora otto partite da giocare. Abbiamo ancora un buon vantaggio e degli scontri diretti da giocare”.

Si è parlato un po’ troppo del suo futuro?

“Non ne parlo io… non posso evitare che lo facciano gli altri. Io sono stato molto chiaro. Il futuro mio lo so, poi non so cosa accadrà”.

Le è piaciuto l’arbitraggio di oggi? Rifarebbe le stesse scelte di formazione?

“Sì assolutamente sì, avevamo questi giocatori a disposizione. Retegui non era al top ma nel primo tempo è stato il giocatore più dinamico. L’arbitro? C’era forse un tocco di mano per noi in area, ma poi mi è parso un arbitraggio regolare”.