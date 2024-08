GALLOPPA, Vogliamo essere protagonisti. Fortini...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico della Fiorentina Primavera, Daniele Galloppa, a fine gara ha così commentato la vittoria della sua squadra sul Verona: "Siamo contenti dopo lo schiaffo in Supercoppa che ci aveva fatto male sia come prestazione che come risultato. Oggi abbiamo cambiato qualcosa tatticamente sia per necessità che per caratteristiche e la squadra ha risposto benissimo. Soprattutto la prima mezzora l'abbiamo giocata bene per come l'avevamo preparata poi abbiamo perso un po' le distanze".

Inizio di campionato diverso dallo scorso anno? "Abbiamo un obiettivo in campionato e vogliamo stupire noi stessi e cercare di fare un campionato da protagonisti e al completo sono sicuro che potremo dire la nostra quest'anno"

Come mai il calo? "Il calo è dovuto all'ingenuità sul gol preso e mentalmente la partita è cambiata ed abbiamo faticato. Poi però nella ripresa c'è stata meno gestione e più equilibrio ma abbiamo fatto bene"

Presta, Braschi e Rubino in gol, candidati a capocannoniere? "Beh mettiamoci anche Caprini e Tarantino. Oggi abbiamo giocato con tre punte e il trequartista, ci vogliamo tenere questa come arma e quando i giocatori fanno gol l'allenatore è sempre contento"

Come gestirà i portieri? Sono tre numeri uno potenzialmente e non penso sia giusto alternarli, farò le mie valutazioni".

Fortini pronto per la prima squadra? "Scalino grande ma ha fatto molto bene il ritiro e l' esordio potenzialmente vicino"