GALLOPPA, Dobbiamo unire qualità e risultati. Rubino...

Fonte: dal nostro inviato Andrea Giannattasio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il tecnico della Fiorentina Primavera, Daniele Galoppa, ha parlato ai media presenti a margine della partita tra la sua squadra e il Bologna, superato per 3-1. Queste le sue parole: “Sì, sono contento. Faccio i complimenti ai ragazzi: abbiamo disputato una partita bella, tosta. È un momento importante del campionato, quindi ci tenevo molto, e soprattutto in casa, dove facciamo più fatica, i ragazzi sono stati bravi”.

C’è da fare i complimenti ai ragazzi, che hanno interpretato bene il match anche tatticamente:

“Sì, nel non possesso dovevamo fare una scalata forzata, ma sulle riconquiste siamo stati bravi a trovare degli spazi. Con Caprini avremmo potuto chiudere il match prima, però lo spirito c’è da parte di tutti. Devo fare i complimenti a tutti, anche a chi è entrato”.

Oggi doppietta di Tarantino. Tanti attaccanti stanno iniziando a mettersi in mostra:

“Sono contento quando segnano gli attaccanti. È bello per l’allenatore. Quando siamo al completo, ho più dubbi, ma è positivo avere questo tipo di dubbi. I ragazzi possono giocare sempre, il livello deve rimanere alto”.

Come interpreti la crescita di Trapani?

“È un ragazzo intelligente, e questa è una sua grande qualità. È veramente bravo. L’ho avuto con me nell’U17: doveva solo crescere un po’ fisicamente, ma conosce il gioco come piace a me e lo interpreta bene”.

Rubino è tornato e sta vivendo un periodo d’oro, con l’esordio anche in Europa:

“È bravo ed eccezionale. Si è sempre fatto sentire e ha sempre detto che vuole stare con noi, anche se gioca in prima squadra. Deve però continuare così. Per me è bello, lo conosco da tre anni e gli faccio sempre i complimenti”.

Questa squadra può puntare al primo posto?

“Il campionato è molto equilibrato. Siamo lì e ce la giochiamo. Dobbiamo unire le due cose: crescita e risultati. Dobbiamo ottenere risultati attraverso il gioco, anche se non è mai tutto facile”.

Un commento su Baroncelli, che è tornato dopo tanto tempo?

“Baroncelli è un giocatore importante. Ci dà qualità, visione di gioco e struttura. Sta maturando anche in campo, nonostante abbia vissuto un periodo difficile”.

Invece, su Leonardelli ci può dire come sta?

“Ha avuto un piccolo intervento e dovremo aspettarlo. Ormai lo rivedremo in campo solo l’anno prossimo”.