GALLOPPA, C'è rammarico ma questa è una buona notizia

Il tecnico della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa ha parlato ai media presenti tra cui Firenzeviola.it dal Viola Park, dopo il pareggio 4-4 arrivato contro l'Empoli dopo una partita piuttosto rocambolesca: "Sicuramente c'è rammarico per i due punti persi, perché una squadra che vuole essere forte non può essere così fragile. È colpa mia. Abbiamo preso un gol da rimessa laterale su un'ingenuità nostra, così come altri gol. Vuol dire che l'attenzione non è tanto alta e che la squadra non è matura nel non voler prendere gol. Per il resto la partita l'abbiamo fatta noi. Siamo ingenui, dobbiamo crescere".

Spiega la posizione di Ievoli?

"Mattia a volte doveva costruire a volte seguire l'inserimento delle loro mezzali. Ogni tanto stava basso però era preparata, non casuale".

Un giudizio sull'esordio di Mazzeo?

"Bisogna dargli tempo ma il ragazzo ha qualcosa, ha qualità. Oggi ha fatto una buona partita ma non possiamo chiedergli di più. Abbiamo avuto delle scelte forzate per varie vicissitudini e gli abbiamo dato spazio".

Coppa Italia un obiettivo anche questa stagione?

"Quello che mi piace è che viviamo queste partite come una sconfitta e mi piace, torno a casa non contento e vuol dire che puntiamo in alto. In Coppa la partita è importante, teniamo molto all'obiettivo e vogliamo fare una grande partita".