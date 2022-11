GALLI, I giardini dedicati a mio figlio non vanno toccati

Giovanni Galli, assessore regionale ed ex viola, ha parlato così a margine dell’assemblea “Campo di Marte 2026” ai media presenti tra cui FirenzeViola: “È bello che si possa fare tale intervento su un quartiere. Mi preoccupa molto la viabilità, come la deviazione della tranvia. Le preoccupazioni sono queste. Lo stadio dovrà essere completato nel 2026 così come l’area commerciale lì intorno. Per quanto riguarda l’intervento sono molto felice ma quello che mi preoccupa sono i prossimi 10 anni. I giardini dedicati a mio figlio non verranno toccati, vedere la sua targa è un emozione. Firenze è casa mia e quei giardini sono casa di Niccolò”.