Classica valanga di fischi (e insulti) all'indirizzo del tecnico dell'Atalanta Gianpiero Gasperini, non appena il tecnico ha preso posto in panchina, a pochi passi dal parterre di tribuna: "Sei un piagnone", "Gobbo!" gli epiteti più ricorrenti per l'allenatore, che non ha reagito e si è messo al suo posto nell'area tecnica.