FRANCHI, Oltre 18.000 gli spettatori presenti oggi

Numeri importanti, a livello di presenza di pubblico, oggi pomeriggio allo stadio Franchi: sono in tutto 18.086 gli spettatori presenti per assistere a Fiorentina-Atalanta, frutto di 11.685 mini-abbonamenti per il girone di ritorno (i "Viola XMas Pack") e i 6.401 tagliandi singoli staccati per l'evento. Ricordiamo che da oggi lo stadio Franchi tornava ad avere la capienza del 75%.