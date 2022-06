FRANCESCHINI, Di Djuric ce ne sono pochi. Belotti...

Presente all'evento per i 50 anni di Alberto Malusci, l'ex giocatore Ivan Franceschini ha così parlato ai media presenti all'evento, tra cui FirenzeViola.it:

Che ne pensa di Mandragora? "È un giocatore che Juric ha saputo valorizzare. È un ottimo giocatore che quest'anno ha fatto meglio degli anni passati, poi bisogna sempre vedere l'ambientamento nelle altre piazze. Ma il valore è indiscutibile".

Di Belotti cosa ne pensa? "Secondo me è un ottimo attaccante. Spero per lui che finisca la carriera nel Torino. Non perché non vale una piazza migliore, ma perché lo vedo come un giocatore bandiera, di quelli che nel calcio non esistono più, legato a certi valori come la maglia che indossa. Spero che rimanga".

Djuric può essere da Fiorentina? "È migliorato tanto. Ho giocato con lui nel Cesena e lui era un diciottenne. È una punta vecchio stampo, forte di testa e in area di rigore. Quest'anno è partito a fari spenti, nessuno pensava potesse essere il titolare, poi alla fine ha trovato spazio. Secondo me per le caratteristiche che ha è uno che poche squadre hanno. Di testa le prende tutte, poi la Fiorentina gioca in un modo diverso però in certe partite può essere utile".