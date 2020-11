FOTO-VIDEO FV, Viola al cs per prima seduta. Caceres...

Oggi pomeriggio va in scena la prima seduta guidata dal nuovo allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli, presentatosi quest'oggi in conferenza. Come mostrano foto e video di FirenzeViola.it i vari giocatori sono sfilati ai Campini per entrare nel centro sportivo e dare il via all'allenamento, con Prandelli che dopo la conferenza si è presentato assieme al ds Pradè. Unico dubbio su Martin Caceres, ancora a Firenze, ma in uscita dal centro sportivo mentre tutti entravano. Ecco i contributi: