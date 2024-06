FOTO-VIDEO FV, PALLADINO È ARRIVATO AL VIOLA PARK PER FIRMARE CON LA FIORENTINA

Fonte: dal nostro inviato - L. Mauro

Raffaele Palladino è al Viola Park. Poco dopo le 11 di stamani l'ormai ex tecnico del Monza è entrato nella nuova struttura viola per firmare il contratto che lo dovrebbe legare alla Fiorentina fino al 2026, mentre era già presente nel centro sportivo di Bagno a Ripoli l'intermediario dell'operazione, Michelangelo Minieri.

Con lui anche la presenza del ds viola Daniele Pradè, giunto poco prima del tecnico anche in vista della conferenza stampa pomeridiana, che condurrà col dg Ferrari. Sta per iniziare quindi l'era Palladino, sostituto di Vincenzo Italiano. In giornata, magari proprio a ridosso della conferenza stampa indetta dalla dirigenza viola per le 15 di oggi, è attesa l'ufficialità dell'accordo. Ecco le nostre immagini: