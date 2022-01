FOTO/VIDEO FV, Il saluto di Piatek: "Sono contento"

Krzysztof Piatek è da pochi minuti atterrato a Firenze per iniziare la sua nuova avventura in viola. Il secondo colpo del mercato della Fiorentina è stato atteso all'aereoporto di Peretola da un folto numero di giornalisti e curiosi, a cui ha concesso un saluto ed alcune parole per commentare il suo ritorno in Serie A: "Sono contento", così ha commentato l'attaccante polacco prima di salire in macchina insieme alla moglio Paula ed al suo procuratore; l'ex Genoa e Milan arriva alla Fiorentina dall'Herta Berlino con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ecco le immagini catturate dagli inviati di FirenzeViola.it: