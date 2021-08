FOTO-VIDEO FV, Il primo allenamento di Torreira

Primo allenamento stamani per Lucas Torreira con la Fiorentina. Come mostrano la foto e il video di FirenzeViola.it, l'ultimo acquisto dell'estate gigliata stamani si è presentato con i compagni al centro sportivo per la sessione mattutina al Franchi. Il giocatore ha avuto la deroga e potrà allenarsi assieme a loro, e non singolarmente, nonostante sia rientrato dall'estero.