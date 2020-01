FOTO FV, Visita dell'agente di Ghezzal all'hotel viola

In scena a Milano, nell'hotel in cui alloggia la Fiorentina, un incontro informale tra Rachid Ghezzal, esterno d'attacco in viola in prestito dal Leicester, e il suo agente, Theofilos Karasavvidis. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, si tratta di una visita informale, e non si sarebbe parlato di un eventuale addio del giocatore, felice per il momento di rimanere a Firenze, così come la società viola non pare affatto intenzionata a cederlo. Essendo però gli ultimi giorni, e ultime ore, del mercato, tutti gli scenari rimangono comunque aperti. Di seguito lo scatto di FirenzeViola.it che ritrae il momento.