FOTO FV, Visita al CS e al Franchi per Delvecchio

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, VIOLA, CHE ESODO A REGGIO: AD ORA 2.200 TIFOSI Si annuncia un vero e proprio esodo (dopo quello a inizio ottobre di Venezia) di tifosi viola in vista della sfida di sabato sera a Reggio Emilia contro il Sassuolo, trasferta da sempre presa d’assalto da parte dei fiorentini: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it,... Si annuncia un vero e proprio esodo (dopo quello a inizio ottobre di Venezia) di tifosi viola in vista della sfida di sabato sera a Reggio Emilia contro il Sassuolo, trasferta da sempre presa d’assalto da parte dei fiorentini: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it,... NOTIZIE DI FV ODRIOZOLA, IN GRUPPO. IN PARTE LAVORO DIFFERENZIATO Rientrato ieri ad allenarsi con il gruppo, il terzino Alvaro Odriozola ancora non è comunque al 100% della forma. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, infatti, il difensore della Fiorentina anche oggi è sì sceso in campo assieme ai compagni, ma per... Rientrato ieri ad allenarsi con il gruppo, il terzino Alvaro Odriozola ancora non è comunque al 100% della forma. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, infatti, il difensore della Fiorentina anche oggi è sì sceso in campo assieme ai compagni, ma per... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 10 marzo 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi